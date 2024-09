Hernádi Zsolt: az orosz olajszállítás ügyében a politikai nehéztüzérséget is be kellett vetni

A Mol orosz és ukrán üzleti partnerei is abban érdekeltek, hogy a szállítás hosszú távon fennmaradjon – nyilatkozta az Indexnek Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója azzal kapcsolatban, hogy több hónapnyi bizonytalanság után szeptember 9-én sikerült megállapodni a Barátság vezetéken keresztül biztosított Oroszországból történő kőolajszállításról.

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Mol érdeke, hogy az ukrán és a horvát vezeték is működjön

A most létrehozott alternatív rendszerrel emelkednek ugyan a Mol költségei, de – teszi hozzá Hernmádi – ez még mindig sokkal kedvezőbb, mint a horvátországi szállítás. A Mol érdeke, hogy mind a két útvonal működjön, így megmaradhat saját cselekvési szabadsága.

Az olajvállalat ezért is folytatja azokat a beruházásait, amelyekkel rugalmasabbá teszi kőolaj-feldolgozását. Már 2022 előtt is 170 millió dollárt költött a cég a finomítói és ellátási rugalmasságra. Csak az elmúlt két évben 10 különböző alternatív kőolajfajtát teszteltek. A pozsonyi finomítójában már stabilan képes éves szinten 35 százalékban nem orosz kőolajat bedolgozni.

A program befejezésére azonban még évekre és közel 500 millió dollárra van szükség.

Ezt a pénzt a Molnak kell kigazdálkodnia, más versenyképesebb beruházások rovására. Bár az EU elvárja, hogy a magyar olajcég szakítson az elmúlt fél évszázad gyakorlatával, de közösségi forrást nem biztosít hozzá – emelte ki a vezérigazgató.

Július elején pörögtek fel az események

Ukrajna egyébként nyár elején tiltotta meg a Lukoilnak, ezért az oroszok július elején le is állították a szállítást, mert féltek, hogy az ukránok lefoglalják a sok millió dollárt érő árut.

Hernádiéknak gyorsan megoldást kellett találniuk, és sikerült is több más orosz termelőtől és a hazai stratégiai készletből kipótolni a kiesett mennyiségeket. De az olajkereskedelem ad hoc módon nem tud működni, csak hosszú távú szerződésekkel. Korábban csak az ukrán–magyar határon került magyar tulajdonba a kőolaj, most pedig az áru egy részét már a belarusz–ukrán határon veszik át, ami akár hosszú távon is kiszámítható megoldást jelenthet, mert a Mol így rendesen tud tervezni, rendelni és szállítani is.