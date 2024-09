Amióta a nyár közepén ismertté vált, hogy Magyarország egymilliárd eurós kínai hitelt vett fel, a téma időről időre előkerül a nyilvánosságban, a különböző médiumok pedig újabb és újabb (vélt vagy valós) részleteket közölnek az ázsiai kölcsönről.

Kínai hitel: nonszensz, hogy Észak-Macedóniának adja a magyar kormány – bebizonyítjuk, miért / Fotó: Anadolu via AFP

Most éppen a Vsquare nevű hírlevél számolt be arról, hogy leleplezte, mire kell valójában a kínai hitel Magyarországnak: a kormány

a felvett egymilliárd euróból nyújtana 500 millió eurós kölcsönt Észak-Macedóniának.

Első és másodikra is meglehetősen homályos állítás, de ráadásul teljességgel nonszensz is. Be is bizonyítjuk, miért.

Az Észak-Macedóniának nyújtott magyar finanszírozás önmagában nem új sztori. Ezt még nyáron jelentette be Hrisztijan Mickoszki észak-macedón miniszterelnök. Helyi lapok tudósítása szerint a hitelt 3,25 százalék kamattal, három év türelmi idővel összesen 15 éves futamidővel kell visszafizetni. Az összeg felét a macedón gazdaság fejlesztésére, a másik felét pedig szociális célú programokra fordítják.

Az az információ is megjelent, hogy a pénzt az állami hátterű Eximbank folyósítja. Ezek után állítja most tehát a Vsquare, hogy az 500 millió eurós Észak-Macedón hitel forrása az egymilliárd eurós, Magyarország által felvett kínai hitel.

Csakhogy ez képtelenség és teljességgel lehetetlen.

Annak, aki minimálisan is tisztában van a kölcsönszerződések kritériumaival, valamint az Eximbank működésével és tevékenységével, ez valószínűleg nem meglepetés, de természetesen nem elvárható a szélesebb nyilvánosságtól, hogy tájékozott legyen ezekben a kérdésekben.

A lényeg, hogy az Eximbank nem használ fel hazai állami forrásokat a hitelezési tevékenysége során és ami még ennél is fontosabb, hogy semmilyen formában nem közvetít a magyar állam által korábban bevont forrásokat ügyfelei irányába. Vagyis az az állítás, hogy a magyar állam kínai hitelét adta volna tovább a magyar kormány az észak-macedóniai vezetésnek, nem igaz és egyértelműen cáfolható.

Ezzel összefüggésben érdemes tudni, hogy az Eximbank hitelezési és üzleti aktivitásának finanszírozása piaci szereplők segítségével megvalósuló forrásbevonáson alapszik. A pénzintézet így például

a hazai és nemzetközi bankok

és egyéb professzionális intézményi befektetők mellett

igénybe veszi a nemzetközi pénzügyi intézmények által biztosított

finanszírozási lehetőségeket is.

Tehát amennyiben helytálló, hogy az Eximbank helyez ki 500 millió eurót Észak-Macedóniának, akkor semmi szüksége nincs rá, hogy ezt a magyar állam által felvett kínai hitel terhére tegye, hiszen számos pénzügyi csatornán képes más piaci forrásokhoz hozzájutni, amelyeket aztán befektethet külső hitelek formájában.