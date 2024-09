Új kkv-államtitkár: minőségpárti vagyok, az automatizáció az irány

A cégek most is hozzájutnak a forrásokhoz

A Világgazdaság érdeklődésére azt mondta, hogy a cégek most is tudnak forráshoz jutni, csak egyszerűen nincs kereslet, az óvatossági motívum jelenti a problémát, ami miatt jelentős kihasználatlan kapacitás van a magyar gazdaságban. Azt is mondta, hogy egyelőre csodavárás is jellemzi a cégeket, mindig arra várnak, hogy lesz vissza nem térítendő támogatás.

Én minőségpárti vagyok, az automatizáció az irány, mintsem az újabb épület

– mondta határozottan. Arra kérdésünkre, hogy miképp segítenék elő a vállalati koncentrációt pedig, azt mondta, hogy 800-900 ezer kkv- van, de a töredéke ennek az aktív. Ugyanakkor érzékelnek nettó fogyást, ami önmagában még nem gond, főleg, ha az inaktív cég szűnik meg, a nagyobb probléma szerinte a létszám kérdés. Ezt a kkv-k ugyanis költség oldalról közelítik meg, ami viszont a szakértői munkának a hátránya tud lenni. Szerinte egy profil tisztításra és létszám tisztításra lesz szükség, épp ezért szeretnék tisztázni, hogy mi a kkv fogalma.

Ennek lehetőséget ad, hogy lesz egy 500 fős kkv-közgyűlés novemberben, amelyre más uniós tagállamokból is jönnek résztvevők; ezen előrelépés történhet a kkv-k defínicója terén is akár.

Őszi akcióterv: íme néhány részlet

Szabados Richárd jelezte, hogy kevés információt tud adni az őszi akciótervről, de annyit elárult, hogy a GINOP pluszból most is elérhető forrás, ezt a kört szeretnék erősíteni, elsősorban könnyítésekkel, másodkörben területi változtatásokkal, harmadik körben pedig kombinálnák más termékekkel. Ezen kívül szeretnék az exportáló kkv-kat támogatni, továbbá tőkeprogramban is gondolkodnak.

Napirenden van a cégek elektromos autó vásárlási programja,

de gondolkoznak azon is, hogy segítsék a cégeket a digitalizációs átállásban. A vállalkozásfejlesztési programokat folytatják, emellett a generáció váltásra is fókuszálnak – összegezte.