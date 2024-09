Közel 30 millióért vesz elektromos BMW-t a magyar rendőrség – videó

Eredményes lett az a közbeszerzés, amit a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság írt ki egy rendőri felszerelésekkel ellátott elektromos személygépjármű beszerzésére, írja a Dehir.hu, a lap a főkapitányság sajtómunkatársától azt is megtudta, ez lesz az első elektromos rendőrautó a járműállományukban.

Közel 30 millióért vesz elektromos BMW-t a magyar rendőrség / Fotó: Shutterstock

A tendert egy ötszemélyes, minimum 400 kilométeres hatótávolságú elektromos autóra írták ki, s a költségekre a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. zöld mobilitási programjában pályáznak.

A Közbeszerzési Értesítőben megjelent eredménytájékoztató szerint a nyertes a Budapest Motors Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett bruttó 28 millió forintos ajánlatával, amelyben egy BMW iX3-as szerepelt.

Erről a modellről a BMW honlapja azt írja, hogy a megújult dizájnnal rendelkező BMW iX3 a hozzá alapfelszereltségként járó M Sport csomagnak köszönhetően még az eddigieknél is sportosabb jelenséggé vált. Az aerodinamikai jellemzőket optimalizáló elemek, valamint a kék színű kiemelések hűen mutatják a jármű elektromos mivoltát. Legyen szó akár rövid, akár hosszabb utakról – a 471 kilométert is elérő hatótávjával, valamint 17,6 kWh per 100 kilométeres villamosenergia-fogyasztásával a BMW iX3 bármilyen célra ideális.

A modell végsebessége 180 kilométer per óra, nulláról 100-ra 6,8 másodperc alatt gyorsul fel.

Az autót a cégnek el kell látnia többek között rendőrségi rádióval, megkülönböztető jelzésekkel és piros/kék fényhíddal is, ezt a Budapest Motors alvállalkozója, a DND Telecom Center Kft. végzi majd el.

Az elektromos autók szakértője, Horváth András így értékelte a modellt: