Látványos felvételek: átvette a Magyar Honvédség az első KC–390-es taktikai szállítógépét

Gripen vadászgépek kíséretében leszállt Kecskeméten a Magyar Honvédség új taktikai katonai szállítógépének első példánya – derült ki a Magyar Nemzet tudósításából.

Megérkeztek a Magyar Honvédség új szállítógépei / Fotó: AFP

A KC–390 Millennium sugárhajtású szállítógép a brazíliai Sao Paolo államban lévő Embraer gyár repteréről először az onnan 2500 kilométerre lévő Recifébe repült, majd Recife repteréről – az indulást egy helyi repülőgépfotós videón meg is örökítette – az Atlanti-óceánt átrepülve, több mint 4500 kilométert 6 óra 20 perc alatt megtéve érkezett meg az afrikai kontinens előterében lévő, Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre.

A modern vonalú, gyors, sugárhajtású katonai teherszállítógép a Gran Canaria-i közbenső pihenőt követően újabb, közel 4000 kilométert repülve, Nyugat- és Közép-Európát átszelve érkezett meg csütörtök délelőtt kecskeméti állomáshelyére, az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Szállítórepülő-századához.

Erősített a Honvédség: új képességre tett szert a légierő

A Magyar Honvédség két KC–390-es repülőgépet vásárolt, mivel ehhez a repülőgéphez hasonló teherszállító gépei még nem voltak a légierőnek. A KC–390-es repülőgépek a Magyar Honvédség légierejének első igazi hadszíntéri szállító repülőgépei. Olyan képességekkel ruházzák fel a honvédséget, amelyekkel a hadrendből néhány éve, több mint negyven év szolgálat után kivont An–26-osaink nem rendelkeztek. A KC–390-es a mérete, sebessége, a hatósugara és a szállítható teher tömege alapján is felülmúlja az elődje képességeit.

A most megérkező gép idén tavasszal már járt a kecskeméti légibázison, amiről a Kecskeméti Televízió is beszámolt. A látogatás célja tesztelés, és a titokvédelmi okok miatt külföldre, a szövetségen kívüli Brazíliába nem kiszállítható NATO-kommunikációs, elektronikai eszközök illesztése és kalibrálása volt.

Mind a két megrendelt gépbe beépítették azokat a berendezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a levegőben üzemanyaggal utántölthetők legyenek, illetve a gépek is tudjanak más repülőgépeket, a mi esetünkben egymást, illetve a honvédségnél rendszeresített Jas–39 Gripen vadászgépeket is utántölteni.

– számolt be a lapnak még áprilisban Tömböl László nyugállományú vezérezredes. A nemzeti fegyverzeti igazgató akkor azt is elmondta, a KC–390-nek van egy további képessége: a rossz minőségű fel- és leszállóhelyekről is üzemeltethető gép egyidejűleg két Intensive Care Unitot (ICU), sürgősségi ellátóegységet és az orvosi személyzetüket képes a fedélzetén szállítani. Az ICU-szett helyett a gép képes hetven, hordágyon fekvő sebesültet is szállítani.