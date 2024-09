A kormány támogatja a magyar cégeket az oroszországi terjeszkedésben

A kormány minden támogatást megad a magyar–orosz vállalatközi együttműködések építéséhez, mivel jól látszik, hogy a politikai nyitottság révén a nehéz körülmények ellenére is érhetők el sikerek – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten. A magyar cégek sokat profitálhatnak az orosz terjeszkedésből a tárcavezető szerint.

A magyar cégekre sok lehetőség vár Oroszországban Szijjártó Péter szerint / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar–orosz üzleti fórumon elmondott beszédében üdvözölte, hogy az orosz kormány támogatja a magyar cégek piacra lépését és helyi partnerekkel való együttműködését. Azt pedig, hogy erre komoly igény van, szerinte tanúsítja, hogy a mostani rendezvényen 78 vállalat képviseletében 173-an vesznek részt.

Jól tudjuk azt, hogy most nem a legkönnyebb gazdasági együttműködést, vállalatközi együttműködést építeni. Ennek nem politikai oka van, hanem a nemzetközi környezetből fakadó. Azonban szeretném az önök figyelmét felhívni arra, hogy van mégis néhány olyan versenyelőny, ami nekünk, magyaroknak megvan, másoknak nincsen, és ez segítséget jelenthet abban, hogy a nemzetközi vetélytársaiknál nagyobb előnyöket szerezhessenek az oroszokkal való gazdasági együttműködésből

– mondta Szijjártó Péter.

Olyan Oroszországban működő magyar cégeket emelt ki, mint az OTP, a Mol vagy a Richter. Szerinte ezek a vállalatok tökéletesen tudnak működni Oroszországban, és hazánknak is az előnyére válnak ezek az összekapcsolódások. Kiemelte az újabb mérföldkőhöz közelítő paksi bővítést is, amely projektben szintén további lehetőségek juthatnak magyar szereplőknek is.

A miniszter arról is beszámolt, hogy Európa nehéz időszakot él át, a biztonsági válságok rendkívüli módon megnehezítik a gazdasági és vállalati működést is, ráadásul a mai helyzet a világ újbóli blokkosodásának veszélyével is jár, ami teljesen ellentétes lenne Magyarország érdekeivel.

Ennek kapcsán bírálta az orosz–ukrán háborúra válaszul elrendelt szankciókat is, amelyek szerinte több kárt okoztak az Európai Uniónak, mint Oroszországnak. Majd rámutatott, hogy ezek a büntetőintézkedések azért is eredménytelenek, mert a gazdasági szereplők egy nagy része megtalálja a kikerülésük módját.