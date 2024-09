Matolcsy György utódja: a piac sokkal nagyobb meglepetéstől tart annál, mint hogy Varga Mihály lehet az MNB új elnöke

Külön utas lehet a monetáris politika egy negatív reálkamattal

Virovácz Péter szerint a legnagyobb kérdés, hogy az új jegybanki vezetés mennyire hajlandó bent maradni a fősodorban, ami annyit tesz, hogy továbbra is a pozitív reálkamat mellett teszi le a voksát. A Fed és az Európai Központi Bank is amellett érvel, hogy a megváltozott körülmények között nem lehet már visszatérni a negatív reálkamathoz.

A mostani jegybanki kamatpolitika is ezt vallja, így szerinte ha ebben változás lesz, az külön utassá teheti a hazai monetáris politikát.

Szerinte ez lehetne a legfőbb olyan mérföldkő, ami jól láthatóan másik irányba állítaná a jegybankot. „Egy dolgot le kell szögezni, a Magyar Nemzeti Banknak törvénybe iktatott feladata az infláció 3 százalékon tartása. Nyilván ezen is lehet változtatni, meglehetnek a következményei, de a nap végén a jegybank számára egyetlen cél van, az árstabilitás fenntartása” – fogalmazott az ING Bank vezető elemzője.

Jó üzenet lehet Varga Mihály személye a piacok felé

„Az elmúlt hónapokban többször is szóba került a neve, például a sajtóban, és figyelembe véve a szakértelmét, felkészültségét, valamint a piaci szereplőkkel való kapcsolatát, a piacok feltehetően pozitívan értékelnék a kinevezését” – mondta Molnár Dániel, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza. Hozzátette: irányváltásokra adott piaci reakciók esetében mindig az a kérdés, hogy mekkora a bizonytalanság a jövővel kapcsolatban, mennyire kiszámítható a váltás, az új vezetés politikája.

Ebből a szempontból a legkisebb bizonytalanság Varga Mihály kinevezése esetén merülne fel.

Molnár Dániel szerint a kormányzaton belül a megszólalások, interjúk alapján az elmúlt években is Varga Mihály képviselte az óvatosabb, megfontoltabb irányvonalat, gondolhatunk itt például a költségvetési egyensúly és a hiánycél tartása érdekében elhalasztott, racionalizált kiadásokra. Várhatóan ez a megfontoltság és óvatosság a jegybank élén is jellemezheti majd. Szerinte nem is a monetáris politika irányultságát illetően várhatunk változást Varga Mihály esetleges kinevezésével. Ami újdonság lehet inkább, az az, hogy az eddig sokszor nyilvánosan történő szakmai viták átkerülhetnek a szakmai fórumokra, ezzel enyhítve a gazdaságpolitikai ágak közötti feszültséget, amit várhatóan a piacok is pozitívan értékelnek majd.