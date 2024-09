Akcióterv a gyakorlatban: a MÁV közel 20 milliárd forintot költ a pályák fejlesztésére

A nagygépes ágyazatrostálás is elkészült: 9,5 kilométeren közel 37 ezer tonna zúzottkövet rostáltak, illetve cseréltek a szakemberek egy speciális vasúti munkagép segítségével. Földmunkás ágyazatcserére is szükség volt mintegy 500 méteren, ezenkívül elkészültek két híd szigetelési munkái is. A sín- és ágyazatcseréket követően folyamatosan halad a vágányok szabályozása, ágyazatpótlás és az útátjárók átépítése is, továbbá folytatják a bokor- és cserjeirtást, a padkák rendezését, valamint a vízelvezető árkok kialakítását.