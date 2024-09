Zöld milliárdokkal segíti az MBH Jelzálogbank az otthonteremtést

Újabb több mint nyolcmilliárd forinttal segíti a zöld ingatlanfinanszírozást az MBH Jelzálogbank. A hitelintézet kedden tartott zöld jelzáloglevél aukcióján az eredetileg meghirdetett 6 milliárd forintot több mint kétszeresen meghaladó érdeklődés mutatkozott, amelyből az MBH csoport tagja végül csaknem 8,6 milliárd forint értékben fogadott el ajánlatokat – olvasható a vállalat közleményében.

Az MBH Jelzálogbank aukcióján keresztül energiahatékony ingatlanokat finanszírozhatnak / Fotó: Shutterstock

A bevételből kizárólag energiahatékony lakóingatlanok építését, zöldnek minősített használt lakások vásárlását, valamint használt ingatlanok energiahatékony felújítását finanszírozza a bank.

Az MBH Jelzálogbank 2029. november 22. lejáratú, fix, 7 százalékos kamatozású, zöld jelzáloglevelének (MZJ29NF1) második részlete iránt jelentős túlkereslet mutatkozott:

a hatmilliárd forint felajánlott mennyiség mellett meghirdetett aukció keretében a tőkepiaci szereplők összesen csaknem 12,7 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot.

„A most tapasztalt komoly érdeklődés újfent bizonyította, hogy a tőkepiaci szereplők egyre inkább felismerik az ESG-szempontok, a fenntartható fejlődés és a klímaváltozás mérséklésének jelentőségét. Rendszeres jelzáloglevél-kibocsátóként mi is fontosnak tartjuk a piac e szegmensének fejlesztését, az ilyen típusú értékpapírok kibocsátása ugyanis még mindig ritka a hazai piacon” – mondta az MBH Jelzálogbank vezérigazgató-helyettese, Tóth Illés. Hozzátette, az intézményi befektetők zöld értékpapírok iránti keresletének kielégítése mellett a banknak változatlanul kiemelt stratégiai célja a zöld források folyamatos bevonása, ezáltal is támogatva az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló törekvéseket.

Az MBH csoporthoz tartozó MBH Jelzálogbank 2021 óta bocsát ki zöld jelzálogleveleket, már csaknem 50 milliárd forint értékben hozott forgalomba ilyen típusú értékpapírt. A mostani volt a hitelintézet második zöld jelzáloglevél kibocsátása 2024-ben: idén eddig 14,8 milliárd forint értékben hozott forgalomba zöld jelzálogleveleket, ami a teljes piacot tekintve a zöld jelzáloglevél kibocsátás 43 százaléka.