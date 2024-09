Ha a fogyasztói bizalom helyreáll, 2025-ben eljöhet a várva várt fellendülés – írta legfrissebb elemzésében az ING Bank. A pénzintézet elemzői szerint jövőre 3,6 százalék lehet a gazdasági növekedés mértéke, amely az egyik legmagasabb lehet a régióban. Ezek alapján tehát egyértelműen folytatódhat a magyar gazdaság felzárkózása a legfejlettebb tagországokhoz a következő negyedévekben.

Miközben Európa gazdasága a tönk szélén táncol, a magyar GDP az unió középmezőnyében / Fotó: Getty Images

Az ING Bank számításai szerint az átlagbér közel 13 százalékkal nőhet az idén, ami azt jelenti, hogy a bérek vásárlóereje megközelíti a korábbi trendvonalat. A szélsőértékekre kevésbé érzékeny, és ezért a valós jövedelemeloszlást jobban tükröző mediánbér bővülése is mintegy 15 százalék lesz, ami arra utal, hogy a növekmény az alsóbb jövedelmi rétegeket is eléri. Az ING prognózisa szerint a mediánbér felzárkózása az átlagbérhez jövőre is folytatódik, amikor ennek emelkedése 12,5 százalék körül alakulhat.

Az elemzők kiemelik, hogy ugyancsak teret engedhet a jövő évi fogyasztás dinamikus bővülésének, az az európai összevetésben is kiugró hazai megtakarítási ráta, ami historikus összevetésben még sohasem volt olyan magas, mint 2024-ben.

A magyar gazdaság gyógyulóban van, teljesítménye rendkívüli mértékben függ az exportpiacaitól. A külső kereslet visszaesésekor leginkább a belső fogyasztás és a beruházások tudnak lendületet adni a növekedésnek. Az előbbihez az kell, hogy a hosszú árnyékot vető inflációs sokk után helyreálljon a fogyasztói bizalom” – értékelte a jelentést Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. „A példátlan bérkiáramlás és a felhalmozódó megtakarítások miatt hatalmas növekedési potenciál halmozódott fel a magyar gazdaságban, ami a feszes munkaerő-piaci helyzettel együtt inflációs kockázatokat is magában hordoz” – tette hozzá az elemző.

Kezd visszatérni az élet a boltokba, lassan, de oldódik a lakosság óvatossága

Kedden közölte a részletes GDP-adatokat Központi Statisztikai Hivatal, amely megerősítette, hogy az április és június közötti három hónapban negyedéves alapon 0,2 százalékkal csökkent a kibocsátás, éves bázison 1,3 százalékkal növekedett.

Az Eurostat frissített adatai szerint ez a tizedik legmagasabb bővülés volt az uniós tagállamok között,

Ahogy megírtuk a reálbérek folyamatos emelkedésének köszönhetően a fogyasztás húzta a GDP-t az időszak során, az első negyedévhez képest 1,1 százalékkal, az egy évvel ezelőttihez képest pedig 4 százalékkal bővült a háztartások fogyasztása, ezen belül is 4,2 százalékkal nőttek a fogyasztási kiadások. Ugyanakkor jól látható, hogy ugyan a lakosság óvatossági motívuma továbbra is jelen van, fokozatosan oldódik, miközben a fogyasztási szokások is egyre inkább megváltoznak. A jövedelmek egy jelentős hányada egyrészről a megtakarításokban, másrészről pedig külföldön, például utazás vagy online vásárlás keretében csapódik le.