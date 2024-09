Nem csak a katasztrófaturistáknak van mit mutatnia Miskolcnak – íme a város szépségei

A Barlangfürdő leégése után sokszínű kínálattal várja Miskolc az oda látogató turistákat – írta összeállításában a Boon.hu.

Lillafüred Magyarország legromantikusabb helye / Fotó: Litványi József/ Boon.hu

A turisztikai látványosságok közül kiemelték

az Avason elérhető több borturisztikai programokat,

a felújított kilátót,

a belvárosban a modern, interaktív, több órás programot kínáló Pannon-tenger Múzeumot,

a ország egyik legszívhezszólóbb kiállításával rendelkező színészmúzeumot

és a különleges tárlatokat kínáló Miskolci Galériát.

Azzal folytatták, hogy esténként Magyarország első kőszínháza, a több mint 200 éves Miskolci Nemzeti Színház kápráztatja el a közönséget, aki pedig gasztronómiai programra vágyik, a Bükki Kör tagjainál biztos, hogy helyi alapanyagokra építő, egyedi és magas minőségű gasztronómiai kínálatot talál.

Ezen felül néhány éve adták át a miskolctapolcai Ellipsum élményfürdőt.

Lillafüred (amely szintén Miskolc része) Magyarország legromantikusabb helye.

– emlékeztettek. A Palotaszálló, a mellette lévő Függőkert és a Hámori-tó önmagában is több napos program tud lenni. Ezen kívül a környéken érdemes megnézni a Szent István cseppkőbarlangot, az Anna mésztufa barlangot, valamint a Szeleta ősember-barlangot.

Az Avas mellett egyéb lenyűgöző pinceprogramokat is kínál a város. Miskolctapolcáról akár gyalogtúra keretében is érdemes ellátogatni például a Görömbölyi Pincesorra, ahol nemcsak jó borok, hanem egy egyedülálló, sokszor a középkort idéző földalatti világ is várja a látogatókat.

A tűz a Barlangfürdőben szeptember 6-án este 7 óra után, közvetlenül a zárást követően keletkezett a terápiás részlegen. A lángok innen terjedtek a főépület tetőszerkezetére is.