Hiába remekelt az építési ágazat, az ipar lerontotta a növekedést – a fogyasztás pedig nem dobott mentőövet

A beruházásokból legnagyobb arányban részesülő nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóiparban és a szállítás, raktározás esetében az átlagnál nagyobb mértékben visszaesett, az ingatlanügyletek esetében bővült a fejlesztések volumene.

Az import jobban csökkent, mint az export

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 1640 milliárd forintos aktívum keletkezett. Az import volumene nagyobb mértékben (3,2 százalék) csökkent, mint az exporté (1,8 százalék). A külkereskedelem 80 százalékát kitevő áruforgalomban a behozatal 4,9, a kivitel 3,3 százalékkal kisebb lett.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 4,6, importja ennél nagyobb mértékben, 6,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 1,0 százalékponttal bővítette a gazdasági teljesítményt.

Kulcskérdés a német növekedés

Amennyiben a német gazdaság problémái nem oldódnak meg, az a magyar növekedést is komolyan negatívan befolyásolná – erről beszélt a Világgazdaság makrogazdasági podcastsorozata, a Bruttó adásában Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki szerint meg kell tanulnunk úgy növekedni, hogy a német gazdaságra kevésbé számíthatunk. Hiába erőtlen a hazai fogyasztás, még mindig ez az egyetlen, ami a növekedést húzza.

A kormány egy gazdasági programot dolgoz ki a növekedés ösztönzése érdekében, amelynek jótékony hatásai és költségei is jövőre jelentkeznének. A szeptemberi kormányülésen várhatóan elő is terjesztik a terveket. A kormányzati kommunikáció alapján feltételezhető, hogy az akcióterv intézkedéseit abban az esetben vezetik be, ha úgynevezett békeköltségvetést sikerül készíteni.