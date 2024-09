Nyugdíjemelés 2025: jövőre sem marad el a 13. havi nyugdíj

Varga Mihály pénzügyminiszter újabb nyugdíjemelést jelentett be 2025 februárjára. Ezzel együtt azt is megerősítette, hogy a következő elején szintén számítani lehet a 13. havi nyugdíjra is.