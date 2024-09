Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, Nagy Márton csütörtökön megbeszélést tartott a Bankszövetség képviselőivel. A nemzetgazdasági miniszter ezen kiemelte, hogy a lakhatási problémák megoldása, az otthonteremtés továbbra is kiemelt prioritás a kormány számára, ezért arra kérte a bankokat, hogy a lakáscélú hitelek THM-szintjét önkéntes alapon szorítsák 5 százalék alá.

Olcsó lakáshitel: most mindenkit az érdekel, érdemes-e kivárni az 5 százalékos kamatot – összeszedtük az érveket / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Tegnap óta minden érintettet az foglalkoztat, hogy vajon megéri-e kivárni, hogy a bankok eleget tesznek-e a gazdasági kormányzás felvetésének, és 5 százalék alá szorítják a lakáshitelek kamatát, vagy sem. Merthogy pro és kontra is szólnak érvek.

A kérdés egyik fele csak a gazdasági, anyagi megfontolás (ezt külön cikkben dolgozzuk fel hamarosan), a másik viszont az ingatlanpiaci vetület. Az utóbbit próbáltuk meg körüljárni az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével, Balogh Lászlóval.

Lakáshitel: érdemes-e kivárni az 5 százalékos kamatot?

Az elemző azzal kezdte, hogy szerinte benne van a pakliban, hogy az 5 százalékos lakáshitel reménye visszatartó erőt jelent a jelenleg aktuális, tervezett ingatlanvásárlásoknál. Ennek az az oka, hogy ez a kamatkörnyezet minden banki ügyfél számára előnyösebb lenne a mostani szintekhez képest. Igaz, a kiemelt ügyfelek számára jelenleg is elérhető 5,5-6 százalékos kamat, de a jellemző azért a 6-8 százalék közötti.

Ehhez képest tehát az 5 százalékos plafon pár százalékpontnyi előnyt jelent. Csakhogy amíg ezt bevezethetik, az könnyen lehet, hogy hónapokat vesz igénybe, előfordulhat, hogy csak 2025 januárjától jelennek meg a banki termékeknél. Addig viszont az élet nem áll meg az ingatlanpiacon, amelyen érzékelhető drágulás megy végbe.

Ehhez két adat: miközben 2024 januárjában éves alapon 1,5 százalékos áremelést mértek, addig mostanra ez 6,5 százalékra ugrott. Főleg a nyár óta, amely kifejezett élénkülést hozott. Ez visszavezethető arra, hogy általánosan jobb állapotban van a gazdaság, mint 2023-ban – bár nincs szó arról, hogy kolbászból lenne a kerítés –, illetve az is tényező, hogy a prémium állampapír szuperhozama jövőre kifut, az itt tartott pénz pedig már most keresi a helyét. Az ingatlanpiac pedig logikus választásnak tűnik.

Mindez pedig ha nem is drasztikusan, de fölfelé hajthatja az árakat.

Éppen ezért nagy dilemma, hogy a potenciális vevők megkockáztassák-e, hogy megvárják az 5 százalékos lakáshitelt, miközben az ingatlanpiac tovább drágul, vagy pedig üssék nyélbe a mostani négyzetméterárakon a tranzakciót. Az utóbbi döntést erősítheti, hogy a jelenlegi, magasabb kamatozású kölcsönöket később ki lehet váltani olcsóbbal. Már csak azért is érdemes ezt is szem előtt tartani, merthogy az amerikai központi bank, a Fed friss kamatvágása Európában is jobb világot hozhat, hiszen lett tere a banki marzsok lefelé indulásának.