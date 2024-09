Ez lehet az Orbán-kormány nagy mesterterve, ami egyszer már bérrobbanást hozott

Akár már szeptemberben megszülethet az elvi megállapodás a hazai bérek felzárkóztatásáról a munkaadók és szakszervezetek között. A készülő megállapodás terve ugyan még formálódik és számos pont tisztázásra vár, de az már most látszik, hogy csak a 2016-os hatéves bérmegállapodás lesz hozzá mérhető. Abban ugyanis mindegyik, a megállapodásban részt vevő szervezet egyetért, hogy a 2016-os egyezség sikeres volt, és jelentős életszínvonal-emelkedést idézett elő Magyarországon. A reálbérek összesen 45 százalékkal emelkedtek ezen időszak alatt, ami a visegrádi országok között is a legmagasabbnak számított. A teljes igazsághoz ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy a célt, nevezetesen a magyar minimálbért régiós szintre kell felzárkóztatni, nem sikerült elérni. A most formálódó megállapodás azonban ezen is változtathat.

Ez lehet az Orbán-kormány nagy mesterterve, ami egyszer már sikert hozott / Fotó: Nagy Béla /Mediaworks

Így nézett ki a 2016-os nagy bérmegállapodás

Az ünnepélyes keretek között 2016-ban aláírt bérmegállapodás jelentős minimálbér- és garantált minimum-emelést takart, ráadásul ezzel egy időben a kormány nagy arányú adócsökkentést is bevállalt. Már az első évben a kötelező legkisebb munkabér 15, a szakmunkás minimálbér pedig 25 százalékkal növekedett, cserébe a kabinet 5 százalékponttal mérsékelte a szociális hozzájárulási adót, valamint a társasági adót is 9 százalékra levitte. A 2017-es és 2018-as évre konkrét emelési mérték lett meghatározva, 2019-től pedig évente egyeztettek a felek a minimálbérről. A kormány ezért cserébe arra tett ígéretet, hogy 6 százalékos reálbér-emelkedés esetén 2 százalékponttal csökkenti a szochót minden évben.

A megállapodásnak köszönhetően hat év alatt – 2017. január elsejétől 2022-ig – az alábbi módon emelkedett a két legkisebb bérelem:

a minimálbér bruttó 111 ezer forintról 200 ezer forintra,

a garantált bérminimum pedig bruttó 129 ezerről 260 ezer forintra nőtt, és ezzel párhuzamosan

a kormány a szociális hozzájárulási adót a korábbi 27-ről 13 százalékra mérsékelte.

A nagy arányú emelések jelentős hatással voltak a hazai bérdinamikára, miután mindkét bérelem közvetlenül 1 millió főt érint, közvetve pedig 2 milliót, így a teljes bérskálát maga előtt tolta. Ennek pedig az lett az eredménye, hogy míg 2016-ban bruttó 263 200 forint volt az átlagkereset, 2022-ben már 515 800 forint lett, tehát itt is majdnem kétszeres volt a növekedés.