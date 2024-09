Osztrák–magyar vasút: Lázár János rendet tett, ahogy azt Orbán Viktor elvárta – Magyarország kivásárolja a Strabagot

Megkapta az osztrák versenyhatóság engedélyét a magyar állam, hogy megszerezze a Strabag részesedését a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasútban (GySEV) – közölte Facebook-oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A magyar állam kezébe kerülhet a döntő szó a GySEV-ben / Fotó: Raaberbahn AG / Facebook

Mivel a Strabag már korábban közölte, hogy nem tartja stratégiai befektetésnek a vasúttársaságban fennálló részesedését, és attól hajlandó megválni is, ezzel az utolsó akadály is elhárult az elől, hogy a magyar állam tovább növelje tulajdonrészét a GySEV-ben.

Már eddig is többségi tulajdonos volt a GySEV-ben a magyar állam

Lázár János felidézte, hogy a magyar állam már eddig is többségi tulajdonosa volt a cégnek – melyben még az osztrák állam tulajdonos –, ám a korábbi, baloldali kormányok által kötött szerződés értelmében az osztrák állam vétójoga annak ellenére is megmaradt a cégben, hogy míg a magyar állam egyre több pénzt fektetett be a társaságba, az osztrákok nem teljesítették a rájuk eső tőkeemelést.

Ennek ellenére a magyar befolyás nem növekedett a cégben.

A miniszter szerint a nemzeti kormány nem nyugodott bele, hogy a magyarok kisebbségben legyenek a saját cégükben. Ezért bízta meg Orbán Viktor miniszterelnök Lázár Jánost, hogy tegyen rendet.

Az osztrák állam is marad kisebbségi tulajdonosként

A tárcavezető jelezte, hogy a cég továbbra is közös marad, kisebbségi tulajdonosként ugyanis az osztrák állam is benne marad a cégben, amit Lázár János személyesen üdvözöl, mondván, hisz a közép-európai együttműködés minden formájában. Ugyanakkor ezentúl hazánk szava lesz a döntő a vasúttársaságban, hiszen a 6,13 százalékos Strabag-részesedéssel

a magyar állam tulajdonrésze 71,7 százalékra nő, s ezzel helyreállnak a tulajdonosi jogok.

A miniszter szerint a tranzakció jó hír a magyar vasút minden utasának és dolgozójának is, ugyanis a GySEV – magyar adófizetői pénzből is elért – fejlettsége mostantól érezhető mértékben fog hozzájárulni a MÁV felzárkóztatásához is.

Bár a bejegyzésből nem derül ki, hogy mi lehet a Strabag részvénycsomagjának az ára, decemberi sajtóhírek 10 millió eurós ajánlatról szóltak.