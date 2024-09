Pályaorientációs ajánlásokkal segítik a nyolcadikosokat

Keddtől október 9-ig országos pályaorientációs mérést (OPM) szerveznek az általános iskolákban, amelyet valamennyi nyolcadik évfolyamos tanulónak kötelező kitöltenie. Idén előreláthatólag 2500 intézmény több mint 4 ezer nyolcadik évfolyamos osztályából, mintegy 75 ezer tanuló vesz részt a vizsgálatban – tájékoztatta a Világgazdaságot az Oktatási Hivatal (OH).

A mérés segíti a diákok sikeres pályaorientációját / Fotó: Shutterstock

Miről szól a pályaorientációs mérés?

Az OH szerint a középiskola-választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. Ebben támogatja őket az országos pályaorientációs mérés, amelyet ötödik alkalommal rendeznek meg. A mérés célja egyrészt a tanulók közvetlen tájékoztatása, másrészt az érintett szülők és pedagógusok figyelmének felhívása a pályaorientáció fontosságára és a sikeres pályaorientációt támogató eszközökre, módszerekre.

Az Oktatási Hivatalban kifejlesztett

online mérőeszköz alapja egy önbevalláson alapuló kérdéssor, amelynek kitöltését követően a tanuló – válaszai alapján – visszajelzést kap érdeklődési irányáról, általa erősnek tartott képességeiről, további kompetenciáiról, illetve az ezekhez illeszkedő továbbtanulási irányokról.

Az eredményeket csak a tanuló láthatja, ám érdemes megosztania szüleivel, hozzáértő felnőttekkel, akik további tanácsokkal segíthetik a megfelelő pálya, iskola és továbbtanulási irány kiválasztását. A felületen az így ajánlható ágazatok ismertetői, valamint az azokat oktató középfokú iskolák listája is elérhető. Az OPM tanácsadás jellegű vizsgálat, mérés, amely nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését.

Több eszköz is segítik a diákokat

Az OPM kifejezetten a nyolcadikosokra fókuszál, de a továbbtanulás előtt állók rendelkezésére áll az OH másik fejlesztése, a Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz (POM) is, amelynek önismeretre alapozó, az MTMI-készségeket és -kompetenciákat is vizsgáló online tesztjeit bárki kitöltheti. Az eszköz a pályaválasztásban különösen érintett két korosztálynak, a 7–8-os és a 10–12-es tanulóknak kiemelten is hasznos. A POM a különböző szakmákról és képzésekről is tájékoztat, továbbá az érdeklődő tanulót a lakóhelyéhez közelebbi, a továbbtanulást biztosító intézmények feltüntetésével is segíti.