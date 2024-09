Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, szeptember 2-tól várhatóan két hétre teljes egészében le kellett zárni a Kőröshegyi völgyhidat.

Soha nem látott felvételek: így emelik ki Magyarország leghosszabb hídját a helyéről – fotógaléria / Fotó: Bánkúti Sándor

Ez azért vált szükségessé, mert az évenkénti hídvizsgálatokból és a félévente tartandó hídszemlékből, valamint a tavaszi próbaemelések eredményéből derült ki, hogy a Kőröshegyi völgyhíd 38 sarujából három már erősen elhasználódott. Ezért ezeket cserélni kell.

Az elmúlt 17 évben elhasználódott szerkezeti elemek egyenként közel 10 tonna súlyúak, méretük pedig darabonként 2 x 2 x 0,35 méter. A nagy precizitást igénylő sarucsere csak forgalomtól elzárt hídon történhet, ráadásul úgy, hogy közben a híd szerkezetét pár centiméterre el kell emelni a pillérektől. Vagyis gyakorlatilag kiemelik a helyéről a hidat.

A 2007-ben épült 1872 méter hosszú hídon ez lesz az első ilyen beavatkozás. Az üzemeltető, az MKIF Zrt. most arról számolt be, hogy gőzerővel folynak a munkálatok a Kőröshegyi völgyhídon, a saruk cseréje terv szerint halad. Ezzel egy időben a hídnál teljes keresztmetszetben (négy helyen) felújítják a dilatációs elemek korrózió elleni bevonatait is.

A lezárt szakaszon ezek mellett aszfaltozás- és padkajavítás is zajlik, így is meggyorsítva a pálya szintre hozási munkálatait. Végezetül pedig pedig szalagkorlát- és fényterelő háló javításokat is végeznek az érintett szakaszon. Az MKIF részletesen dokumentálta a munkafolyamatot, ezekről pedig fotógalériát is közölt. Ez megmutatja, hogyan zajlik a Kőröshegyi völgyhíd kiemelése.