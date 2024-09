Egyre többen választják a szakképzést – íme miért érdemes az érettségi mellé egy mesterséget is szerezni

Nőtt a szakképzés népszerűsége, a fiatalokat megragadja a lehetőség, hogy a technikumból kikerülve az érettségi mellé egy szakmát is kaphatnak. Ráadásul egyre többen jelentkeznek a szakképzésből a felsőoktatásba – mondta a Világgazdaságnak Varga-Bajusz Veronika. A Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára arról is beszélt, hogy a szakképzésben tanulók korábbi eredményeit elismerik az egyetemeken. A jövőben a kormány támogatott hitelkonstrukciója is előnyt jelenthet a szakképzést választóknak.