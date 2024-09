Szemtől szembe: egy év után ismét egy kormánytaggal vitázik Matolcsy György

Immáron 62. alkalommal kerül megrendezésre a Közgazdász-vándorgyűlés, amelynek helyszíne idén Nyíregyháza. Tavaly Egerben tartották meg a hazai közgazdász értelmiség éves seregszemléjét, az akkori esemény igazán emlékezetesre sikeredett . A nyitó plenáris ülésen ugyanis szemtől szembe találkozott egymással Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy György jegybankelnök. A beszélgetésük azonban nem volt mentes az odamondogatástól, amiben szerepet játszott, hogy akkor még mindig bőven két számjegyű volt az infláció és a gazdaság is recesszióban volt. Ezért is mondhatta az MNB elnök, hogy "ilyen gazdaságra nem csak a cápa, hanem a többi állat is rámozdul". Bár azóta az infláció visszaszorult és a gazdaság is, ha lassan is, de kezd magára találni, a mostani esemény abból a szempontból különlegesnek ígérkezik, hogy jövő márciusban jár le Matolcsy György mandátuma az MNB élén, így jó eséllyel ez lesz az utolsó fellépése a vándorgyűlésen.

Fotó: Huszár Márk