Tényleg megszorításokra készül Orbán Viktor? A szakértők nem így látják a beruházási tiltólistát

Nagyon hiányoznak az áfabefizetések és az uniós programok bevételei

Ami a költségvetési mostani állapotát érinti, jól láthatóan továbbra is nagyon hiányoznak a fogyasztás típusú adóbevételek. Augusztusban minden idők egyik legnagyobb havi hiányát hozta össze az államháztartás, miután 414 milliárddal hízott a deficit júliushoz képest. A vártnál is rosszabb adatokat a Pénzügyminisztérium szezonális okokkal magyarázta, ugyanakkor a részletes adatok alapján az is látszik, hogy az unió sem nagyon utal. Az első nyolc hónapban mindössze 560 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek az uniós programokból, ami az éves terv 23,4 százalékának felel meg. Összegészében az első nyolc hónap végére már 2857,7 milliárd forinton áll a halmozott hiány, amivel az éves terv 71 százaléka teljesült, tehát még mindig van a módosított hiánytervhez képest 1200 milliárdos mozgástér a büdzsében.

Kiadási sapkát húzott a kormány beruházásokra

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior közgazdásza arra hívta fel a figyelmet a kormányhatározatban szereplő beruházási lista kapcsán, hogy rengeteg tétel esetében nem kiadás csökkentésről, hanem arról van szó, hogy nem ad rájuk több pénzt a kormány, tehát egy kiadási sapkát vagy plafont alkalmaz.

Szerinte ami a költségvetés számai alapján még mindig az látszik, hogy az éves hiány a gazdasági növekedés függvénye. Jelenleg 1,5–1,8 százalék körüli GDP-bővüléssel tervez a kormány, emellett hozott intézkedéseket, amikkel be akarja tartani a hiánycélt.

Molnár szerint a kormány azokat a kiadásokat igyekszik megfogni, amelyek nem feltétlen támogatják a gazdasági növekedést, ráadásul elhalaszthatóak. Ezért is volt korábban beruházás elhalasztásról döntés, és szerinte a mostani döntés is ekként értelmezhető.

Az elemző szerint azért sem lehet megszorításokról beszélni, mert eközben épp most készíti elő gazdaságélénkítő csomagot, amelyek várhatón jövőre indulhatnak az új költségvetéssel párhuzamosan.