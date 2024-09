Beütött a toxin a kukoricapiacon – a termés közel fele megfertőződött

Az idei kukoricatermés nemcsak a mennyisége miatt gyengébb a jónál, hanem kisebb a tápanyagértéke, gyengébb a rosttartalma, nem lehet olyan jól hasznosítani, mint tavaly – mondta egy sajtóbeszélgetésen Kiss Péter, a gabonakereskedők, -feldolgozók és takarmánygyártók érdekeit képviselő Gabonaszövetség elnöke. Ez az egyik oka annak, hogy a takarmányfeldolgozók kénytelenek csökkenteni a takarmányban a kukorica arányát. Az ennél is súlyosabb ok viszont az, hogy az idei termés aflatoxinnal fertőzött. Ez a fertőzés súlyosabb a 2022-esnél, nagyobb területen terjedtek el, és magasabbak is az értékek. Az eddigi adatok szerint a most betakarított kukorica több mint 40 százalékában a toxin jelenléte határérték fölötti. Jelenleg a betakarítás 60 százalékánál tarthatnak a gazdálkodók, és nem lehet arra számítani, hogy javulna a helyzet.

A termelőknek tudniuk kell, van-e toxin a terményükben / Fotó: Bencsik Ádám

Mint Kiss Péter elmondta, az aflatoxin-termelődés hőmérsékletfüggő, idén pedig négy héten keresztül volt akkora hőség, ami kedvezett a toxintermelődésnek. Ráadásul ez az egész Kárpát-medencét, illetve a délkelet-európai térséget érintette. A fertőzés mértéke attól is függ, hogyan sikerült az adott gazdálkodónak védekeznie a gyapottok-bagolylepke ellen, ahol ugyanis sikerült a védekezés, ott kisebb az esélye a magasabb toxintartalomnak. De az is igaz, hogy ha többször is időben szórták ki a megfelelő szert, de egy rovarirtást elmulasztottak, az olyan, mintha semmit sem csináltak volna – tette hozzá.

A helyzetet jól jellemzi, hogy 2022-ben a 8-9-es ppb-s toxinfertőzöttségi értékek számítottak magasnak, most a 30-40-es ppb sem ritka.

Az 5 ppb feletti értékekkel rendelkező terményt – ami idén meghaladja a termés 40 százalékát – már nem, esetleg csak speciális célra tudják átvenni a felvásárlók. A két évvel ezelőtti helyzethez képest nem csak a toxinfertőzés arányában van változás, hanem a fertőzött kukorica mennyiségében: ugyanis míg akkor a KSH adatai szerint 2,78 millió tonna termett, addig idén körülbelül kétmillió tonnával többet várnak.

Az összeöntés csak árthat

Az idei mennyiségnek nagy része problémás tétel lesz. Kiss Péter nyomatékosan kéri a termelőket, hogy ne próbálják meg összeönteni a fertőzött tételt az egészségessel, mert azzal csak egy nagyobb kupac rossz tételt csinálnak, és rosszabbul járhatnak, mint ha a toxinmentes tételt külön eladnák.

Időzített bomba ketyeg a kukoricatermelők raktáraiban

Nehéz évük lesz a gabonatermelőknek és a feldolgozóknak is az alacsony árak, illetve a visszaeső kereslet miatt is. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy tele vannak a raktárak nagy mennyiségű toxinos kukoricával.

Kiss Péter szerint most alapvető fontosságú, hogy a termelők tudják, milyen a kukoricájuk. Ahhoz pedig, hogy megállapíthassák, toxinmentes vagy fertőzött, illetve ha utóbbi, akkor milyen mértékben, hivatalosan kell mintát venni és bemérni a laboratóriumokban. A mintavétel azért különösen lényeges, mert az aflatoxin foltokban helyezkedik el, egy nem szakszerű mintavételnél simán előfordulhat, hogy mentesnek tűnik a tétel.