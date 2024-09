Új Európai Unió: így alakítanák át Brüsszelből – aggódhat Magyarország, visszatérhet a KGST

A javaslatcsomag másik központi eleme az EU kormányzásának reformja, ami lényegében a koordináció erősítését, a központi döntéshozatal szerepének növelését jelenti.

A gazdasági versenyképesség kapcsán tehát javasolnak egy olyan döntéshozatali változást, amelynek egyébként a versenyképességhez viszonylag csekély köze van.

Megjelenik például, hogy növelni kell az Európai Tanácsban azon területek arányát, amelyeknél az egyhangú döntéshozatal helyett elegendő a minősített többség. Koordinálni szeretnék az egyes tagállamok között az iparpolitikát, a támogatásokat, a kutatás-fejlesztést, illetve európai szintű akadémiai intézmények létrehozatalát javasolják.

Hitelekre építenék az új Európai Uniót

Ebbe a sorba illeszkedik a 750-800 milliárd eurós beruházási csomag is. Ennek fedezése két forrásból történhet: egyrészt az unió saját bevételeinek növeléséből, továbá valamilyen közös hitelfelvételből. Ez a közös hitelfelvétel már megjelent a koronavírus utáni helyreállítási alap esetében is, amelynek a felhasználása egyébként alacsony, a működése nem az elvártaknak megfelelően halad és ennek visszafizetésére is forrást kell még az uniónak találnia.

Ugyanakkor a jelentésben megjelenik az is, hogy az Unió túl sokat költ agrárpolitikára, illetve kohéziós politikára. Nem elég, hogy az unió költségvetése méretét tekintve kicsi, de ezekkel a magas arányokkal még nem is segíti a közös célok elérését. "Magyarország számára tehát ez a változtatás hátrányos lenne, vélhetően még az eddiginél is kevesebb forráshoz jutnánk. Kérdés, hogy az új forrásoknál mennyire lenne központosítva a források elosztása. Az ilyen elosztású forrásokhoz a keleti tagországok jellemzően nem nagyon jutnak hozzá" – húzta alá Regős Gábor.