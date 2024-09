Újabb két vonalon közlekednek kalauz nélkül egyes vonatok

A most bejlentett két vonal is a része annak a kötelező jegyelővételi zónának, amelyen belül a vonatokon szeptember elejétől már csak érvényes menetjeggyel, bérlettel vagy egyéb utazásra jogosító okmánnyal szabad felszállni, ezek hiányában pedig csak jelentősen magasabb pótdíjjal lehet menetjegyet vásárolni. Szúrópróbaszerű ellenőrzésekre továbbra is számítani kell a kalauz nélkül közlekedő járatokon is - közölte a Mávinform.

Fotó: Kallos Bea

A Pilisvörösvár és Rákos között közlekedő S76-os vonatok tavasszal pilot jelleggel jártak jegyvizsgáló nélkül. Ezt figyelembe véve szeptember elejétől ezen a viszonylaton már minden vonat tervezetten, menetrend szerint kalauz nélküli járatként közlekedik. A tavaszi-nyári tesztelési és értékelési folyamatot követően pedig számos, a feltételeknek megfelelő elővárosi és vidéki vonalra is kiterjesztik a – Nyugat-Európában és néhány térségbeli országban már megszokott – kalauz nélküli közlekedést. Az utasok biztonsága továbbra is a legfontosabb, így csak olyan viszonylatokon és járatokon vezetikk be ezt a rendszert, ahol minden feltétel adott ehhez.

A folyamat része, hogy szeptember 16-tól az esztergomi vonal S72-es és Z72-es járatatok nagy része, valamint a győri fővonalon a reggeli csúcsidőszakban Bicske és Budapest–Kelenföld között közlekedő G10-es, néhány éjszakai S10-es, valamint a hétvégente közlekedő egyes Rába InterRégió vonatokon sem lesz állandó jegyvizsgálói jelenlét. Szeptember végén a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi, október közepén a ceglédi, szolnoki, újszászi és gödöllői vonalra is kiterjesztjük az új rendszert. Az utasainkat időben tájékoztatjuk a változásokról.

A kiindulási állomásról, illetve minden nagyobb forgalmú állomásról történő indulást követően a fedélzeti hangosbemondón keresztül hívják fel az utasok figyelmét arra, hogy az adott vonat kalauz nélkül közlekedik. Ezzel együtt jelzik azt is, hogy vészhelyzet esetén használják az ajtók mellett elhelyezett vészhívót.

A kalauz nélküli rendszer kiterjesztésével egyidőben kötelező jegyelővételi zónát vezetett be a vasúttársaság. A fővárosban, illetve az elővárosi vonalakon valamennyi vonatra már csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, vagy egyéb utazásra jogosító okmánnyal lehet felszállni, vagyis kötelező az elővételi jegyvásárlás.