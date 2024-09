Újabb részletek derültek ki a 4iG és az RTL együttműködéséről – jó hír a Bajnokok Ligája szerelmeseinek

A 4iG Csoport és az RTL Magyarország között létrejött stratégiai együttműködés hátterének, valamint a 4iG Csoport új TV platformjának, a OneTV-nek a bemutatása volt a témája a két nagyvállalat háttérbeszélgetésének, melyen a Világgazdaság is részt vett. Az eseményen arról is szó volt, hogy mik a tartalmi részletei ennek a megállapodásnak. A 4iG és az RTL is egyetértett abban, hogy a különböző korcsoportok fogyasztási szokásai változtak, így a televíziós és a streaming felületek egyaránt fontosak.