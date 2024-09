Varga Mihály: A kormány folyamatosan növeli az egészségügy forrásait

A tárcavezető emlékeztetett: a baloldal az egészségügyben felhalmozódott problémákra abban látta a megoldást, hogy elvontak az ágazattól 600 milliárd forint forrást, több tucat kórházat zártak be, 16 ezer kórházi ágyat szüntettek meg.

Varga Mihály elmondta, az egészségügy fejlesztése és a források bővülése 2010 óta folyamatos / Fotó: Varga Mihály / Facebook

Az egészségügy fejlesztése folyamatos 2010 óta

A 2010-ben megválasztott nemzeti kormány megkezdte az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését, valamint az ágazatban dolgozó orvosok, nővérek és más személyzet béreinek rendezését. A miniszter rámutatott: az idei költségvetésben bő 2000 milliárd forinttal több forrás jut az ágazatnak, mint a 2010-es, utolsó baloldali kormány által benyújtott költségvetés kerete. Mint mondta: az elmúlt időszakban több mint 500 milliárd forintnyi fejlesztést hajtottak végre az egészségügyben.

Felújítottak:

91 vidéki kórházat,

54 rendelőintézetet,

107 mentőállomást,

létrejött 23 új rendelőintézet

41 új mentőállomást.

A Magyar Falu Program keretében több mint 600 orvosi rendelő épülhetett vagy újulhatott meg.

Az orvosi bérek terén a közelmúltban az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb béremelési programjának végrehajtása mellett az ápolók bérét is jelentősen növeltük, a szükséges forrásokat a költségvetés biztosította

– emelte ki a tárcavezető. Varga Mihály hozzátette, hogy a nehéz világgazdasági folyamatok ellenére is 2000 milliárd forintnyi állami beruházást valósítanak meg Magyarországon az idei évben, amelynek a most átadott, új traumatológiai részleg is részét képezi. A tárcavezető emlékeztetett: a magyar gazdaság már idén visszatér a fenntartható növekedési pályára, ami további lehetőséget teremt az egészségügyi fejlesztéseknek is. A kormány a hiány fokozatos csökkentésével, az egyensúlyi mutatók javításával is segíti a gazdaságban a pozitív folyamatok fenntarthatóságát – jegyezte meg a miniszter.