A technológiai átállás végbe fog menni Európában, még akkor is, ha épp le akar szakadni Kínáról

„A e-autózással kapcsolatos jelenlegi bizonytalanság konjunkturális jellegű, a vártnál gyengébb kereslettel függ össze. A váltást nem veszélyezteti, bár az ütemét befolyásolhatja” – ezt mondta a Világgazdaságnak Matheika Zoltán, a Kopint-Tárki iparszakértője. Az elmúlt időszakban számos jele van annak, hogy az elektromos átállás terén Európa elbizonytalanodott, nemcsak a vásárlók, hanem a nagy autógyártók is visszavettek korábbi terveikből. A Ford és a Renault vezetői a nyár elején jelentették be, hogy behúzzák a kéziféket, mivel nem tartják megvalósíthatónak a most már szerintük is ambíciózus 2035-ös céljaikat.

A technológiai átállás végbe fog menni Európában, még akkor is, ha épp le akarunk szakadni Kínáról / Fotó: AFP

Kétségtelen, ma már Kína diktálja a tempót

Az elbizonytalanodás azonban szorosan összefügg azzal, hogy Kína időben lépett, a távol-keleti ország sokkal megbízhatóbb, és ami lényeges, olcsóbb termékeket képes előállítani, mint az európai márkák. Azaz akárhonnan nézzük, Európa lemaradt a Kínával folytatott versenyben.

Az európai cégek térvesztése a kínai felvevőpiacon jól illusztrálja a helyzetet. Ahogy az is, hogy Kínában az elektromos és tölthető hibrid járművek részesedése az újautó-eladásokon belül túllépte az 50 százalékot, míg Európában messze vagyunk ettől

– mondta Matheika Zoltán, aki határozott igennel felelt arra a kérdésre, hogy ma már Kína diktálja-e a tempót az átállás terén.

Vámháború a technológiaváltás árnyékában

Ráadásul a távol-keleti ország olcsóbb autókat is árul, akár 2-3 millió forinttal, ami nem független az autóipar állami dotációjától. Épp ez húzta ki a gyufát az Európai Unióban, amely most pénteken véglegesítette a nyár elején kirótt vámokat a nagy kínai autógyártókra. A végső döntést az Európai Bizottságnak kell meghoznia, ám alighanem fokozódik a kereskedelmi vita Brüsszel és Peking között, miközben a tagállamok is megosztottak a kérdésben. Az említett Németország a szavazáson, akárcsak Magyarország, nemmel voksolt, annál is inkább, mert a nagy német autógyárak, amelyek jelentős érdekeltséggel rendelkeznek Kínában, egyáltalán nem díjazzák az ötletet. Ugyanis nagy kérdés, hogy ezek után Kína hogy reagál a brüsszeli döntésre, és mennyire lesz arányos a várható válaszlépés.