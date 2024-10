Új autókat villantott a BYD Magyarországon – és elhozta hozzánk a „tankot” is

Exkluzív sajtóeseményen mutatta be a hazai újságíróknak két, mostantól Magyarországon is kapható modelljét a Szegeden óriásüzemet építő kínai e-autó-gyártó, a BYD. A Seal U DM-i az első konnektoros hibrid példány az ázsiai vállalat itteni kínálatában, míg a Tang egy hétüléses, villanyos SUV.

A magyar újságírók is kipróbálhatták a BYD új modelljeit / Fotó: Gergely Besenyei

BYD: a Seal U DM-i és a Tang jött, a YangWang U8 győzött

A 23 európai országban eddig 300 márkakereskedéssel jelen lévő Build Your Dreams (BYD) hat tisztán elektromos típust vezetett be ezen a piacon:

az Atto 3-at (kompakt SUV),

a Hant (felső-középkategóriás szedán),

az említett Tangot (felső-középkategóriás SUV),

a Dolphint (kompakt ötajtós),

a Sealt (középkategóriás szedán) és

a Seal U-t (középkategóriás SUV).

Az, hogy nálunk is jön a Seal U DM-i, nem újdonság, ugyanis eredetileg azokat az országokat célozták meg vele, ahol a töltőhálózat nem eléggé fejlett, illetve a vásárlók olyan közlekedési eszközre vágynak, amely a villanyos hajtás valamennyi előnye mellett – benzinmotorja révén – kiemelkedően hosszú hatótávolságot is kínál, hosszadalmas akkumulátortöltések nélkül. Márpedig mindkét verzió – a Boost és a Design is – tud papíron legalább 870 kilométert kombinálva (a Boost 1000 kilométernél is többet). A WLTP pedig a felszereltségtől függően 80, illetve 70 kilométert. A gyártó szerint 30-ról 80 százalékra már 35 perc alatt feltölthető.

A Seal U DM-i első- és négykerék-meghajtásban is elérhető / Fotó: Gergely Besenyei

Ami pedig a garanciát illeti, az

alap 6 év vagy 150 ezer kilométer;

6 év vagy 150 ezer kilométer; az akkumulátorteljesítményre 8 év vagy 200 ezer kilométer,

8 év vagy 200 ezer kilométer, az elektromotorra, motorvezérlőre 8 év vagy 150 ezer kilométer elérhető.

Az elsőkerék-hajtású Boost-szériában 15 365 000 forintért 18,3 kilowattórás akkumulátort, 1,5 literes szívó benzinmotort, elektromosan állítható vegán bőrüléseket, 15,6 colos forgatható érintőképernyőt, 360 fokos kamerát, Infinity hangrendszert, panoráma-napfénytetőt, head-up kijelzőt (HUD), vezeték nélküli töltőt és V2L funkciót kapunk. A Design verzióért viszont olyan extrák járnak 18 477 500 forintért, mint a saját fejlesztésű 1,5-es turbó hibridmotor, a négykerék-meghajtás, továbbá a két villanymotor a Seal U DM-i esetében.

A cég Super DM-technológiája mindig az elektromos hajtást helyezi előtérbe a belső égéssel szemben, vagyis ha az aksi teljesen feltöltött, és a vezető EV-üzemmódba kapcsol, a kocsi tisztán elektromosként működik. A töltöttségi szint csökkenésével aztán a hibrid működés kerül előtérbe, azaz a benzinmotor révén nem kell aggódni a hatótávolság miatt.