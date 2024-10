BYD Seal: azt mondják, ez a Tesla legnagyobb ellenfele – megnéztük

A Tesla Model 3 riválisának kikiáltott kínai elektromos autó már Magyarországon is kapható – kevesebb mint húszmillió forintért. Mint mindig, a piac most is eldönti majd, mennyire lesz nálunk kelendő a Szegedre tartó BYD középkategóriás villanyos szedánja, de egy biztos: a százra 3,8 másodperc alatt gyorsuló Seal eddig mindenkire hatással volt, aki vezette – ránk is. A Világgazdaság tesztje következik.