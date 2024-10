Dömötör Csaba: óriási érvágás lenne a területalapú támogatások kivezetése

Dömötör Csaba hozzátette: "ez pontosan ugyanaz az érvelés, mint amivel a területalapú támogatásokat ki akarják vezetni, a Tisza párt tehát Ursula von der Leyen oldalára állt, szemben a magyar gazdák érdekével".

A politikus úgy fogalmazott: "a Tisza Párt egyébként az Európai Parlamentben pár hét alatt is bizonyította, hogy a brüsszeli elit politikai ölelésének ára van. Interjúban is bevallották például, hogy a néppárti állásponthoz igazodni egyfajta kötelesség számukra. Így hát támogatniuk kell az újabb háborús csomagot, a bevándorláspolitikát, az energiatámogatások eltörlését - erről is beszéltek -, és ezek szerint az agrártámogatások leépítését is."

Dömötör Csaba hozzáfűzte: valójában nincs ebben semmi új, mert Magyar Péter a Momentum legrosszabb hagyományait folytatja, annyi csak a különbség, hogy a momentumosok nem fotóztatták magukat ennyiszer ennyi szögből, minden más ugyanaz.

A politikus hangsúlyozta: nagyon kemény viták jönnek, a tét több ezer milliárd forint, nagyon nem mindegy, mi lesz ennek a vitának a végkimenetele, "mi ott leszünk a tárgyalóasztaloknál".