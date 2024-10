Egészségügy: egyszerre megnyílt a pénzcsap, pluszforrást kapnak a kórházak

Augusztustól visszamenőleg havi 12,5 milliárdos pluszforráshoz juthat az ágazat, az összeg novembertől automatikusan be is épül a havi finanszírozásba – jelentette be Takács Péter államtitkár. A döntést azzal indokolta, hogy az egészségügyi államtitkárságnak sikerült közel egy tucat kórházban módszeresen gyűjtenie a betegellátás költségeit, és az ez alapján készült elemzéssel meggyőzték a Pénzügyminisztériumot, hogy szükség van többletforrásra – írja a Medicalonline.

Rendezik a kórházak adósságát – jelentette be Takács Péter / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A kórházi beszállítók nevében Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára gratulált az államtitkárnak, és azt jelezte, ha mindez megvalósul, az rendkívül megnyugtató a beszállítóknak. Takács Péter beszélt arról is, hogy a jövő év elején kerülhet a kormány elé az ellátás minimális feltételeit meghatározó új jogszabálytervezet. Ebben a betegellátás szükségleteihez igazítják mind a tárgyi, mind a személyi feltételeket – jelentette be.

Az államtitkár azt is jelezte, hogy az állami CT- és MR-gépcsereprogramban „tiszta versenyt” hirdettek, ami azt is jelenti, hogy az ajánlatot tevők között az európai korábbi beszállítók mellett megjelentek a kínaiak és a török gyártók is. Ahol a szakma azt mondja, hogy a keleti gépek megfelelők, azokat fogják megvásárolni, mert így 30-40 százalékkal olcsóbban juthat Magyarország a képalkotó diagnosztikai eszközökhöz. Emellett arról is beszélt Takács Péter, hogy kormányzati felhatalmazást kapott arra, hogy a 2014-es központi leépítéssel elbocsátott 250-300 embert most pótolhatják az ágazatot irányító hivatalokban, így az Országos Kórházi Főigazgatóságnak, a tisztiorvosi hivatalnak és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek lesznek új, főként a saját szakmai profiljaiknak megfelelő ellenőrzést segítő munkatársai – olvasható a Medicalonline portálon.