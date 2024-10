Egymillió forintos átlagbér: elmondták a vállalkozók a véleményüket Orbán Viktor nagy tervéről

A termelékenység és az infláció függvénye, hogy mennyivel emelkednek a bérek

A bér és a bérnövekedés különböző gazdasági folyamatoknak a következménye, ezekről a miniszterelnök nem beszélt, így nem látjuk, hogy mire alapozta ezt a gyors bérnövekedést – mondta lapuknak Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke, aki jelezte, először azt kellene látni, hogyan alakul a termelékenység, az infláció, a forint árfolyama és az adó, valamint járulékterhek. Egyelőre ezek alapján azonban szerényebb bérdinamikára számítanak.

Rolek Ferenc attól tart, hogy az egymilliós átlagbér olyan mértékű éves béremelést feltételez, ami 10 százalék körüli éves inflációval és a kkv-szektorban jelentős létszám leépítésekkel járna együtt, amit nyilvánvalóan mindenki el akar kerülni. Ráadásul jelezte, még a kormánytól sem kapták meg a tárgyalások alapját képező ez évi várható és jövő évi sarokszámokat, amelyek alapján tervezhetnének és a VKF ülését érdemes lenne összehívni.

Alapjaiban írhatja át a tárgyalásokat a miniszterelnök egymilliós ígérete

Korábban írtunk róla, hogy előrehaladott tárgyalások folynak a szociális partnerek között, az uniós minimálbérről szóló irányelvnek való megfelelés kényszere miatt több részmegállapodás született, így:

a minimálbérnek 2027-re el el kell érnie a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát,

meghatározták azt az időszakot is, amely a viszonyítási alap lesz majd, ez a tárgyalások megkezdésének időpontjától számított négy negyedévnek a rendszeres bruttó átlagkereseti adata,

a VKF, mint a szociális párbeszéd legfőbb fóruma, intézményesítve lesz.

Azonban nagy kérdés, hogy a miniszterelnök által bemondott egymillió forintos ígéret után mennyiben változik meg a tárgyalások menete, Perlusz szerint is jó esély van erre. Eddig is a minimálbér esetében 11-12 százalékos éves átlag bérnövekedésről beszélt és ezer euróról beszélt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is, ám az egymillió forintos átlagkereset eléréséhez ennél biztosan nagyobb bérdinamikára lesz szükség, tehát nagy talán, hogy pontosan hogyan képzeli el a kormányzat.