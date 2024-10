Eldőlhetett a garantált bérminimum sorsa, amelyet már a kormány is megtartana

Noha hetekkel ezelőtt is úgy tűnt, hogy létrejöhet valamilyen közös álláspont a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) három oldalának részvevői között a garantált bérminimum megszüntetéséről, úgy tudjuk, ennek egyre csekélyebb a valószínűsége. Információink szerint a kormány is inkább megtartaná a jelenlegi struktúrát, ezt támasztja alá az diagram is, amelyet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Év Felelős Foglalkoztatója díj átadásán mutatott be a következő évek várható béremeléseiről. A tárcavezető prezentációjából az derült ki, hogy a kabinet egészen 2030-ig számol a garantált bérminimummal.

Úgy néz ki, eldőlt a garantált bérminimum sorsa, már a kormány is megtartaná / Fotó: Bús Csaba

Nincsen egységes álláspont a munkavállalók között

Ráadásul úgy tűnik, hogy már a szakszervezetek álláspontja sem egységes a kérdésben.

Az első pillanattól kezdve azt mondtuk, hogy a garantált bérminimumnak helye és szerepe van a rendszerben

– mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője, akit elmúlt kormányzati megnyilatkozásai kapcsán kérdeztünk.

Mint korábban megírtuk , már egy ideje pedzegetik a szakszervezetek a teljes bérstruktúra átalakítását, beleértve a szakmunkás-minimálbér kivezetését, idén azonban úgy tűnt, hogy valós akarat is van az ötlet mögött, ami elsősorban abból a felismerés fakadt, a kettős elemű bérrendszer is felelős azért, hogy a hazai minimálbér rendre hátul kullog a különböző uniós rangsorokban. Hiába magasabb 20 százalékkal és kapják háromszor többen a garantált bérminimumot, mégse jelenik meg a statisztikákban, így aztán előfordulhat, hogy a román minimálbér is a magyar elé kerül.

Ezt az álláspontot leghatározottabban a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a kezdetben a Liga Szakszervezetek képviselte. Szabó Imre Szilárd, a Munkástanácsok elnöke augusztus közepén azzal érvelt a Világgazdaság makrogazdasági podcastjében, a Bruttóban, hogy a jelenlegi formájában biztosan nem egészséges a magyar bérstruktúra, amit a garantált bérminimum megszüntetésével és az ágazati párbeszéd rendszerének kiépítésével akár másfél éven belül kezelni lehetne. A helyzet annyiban kedvezett egy ilyen megoldásnak, hogy november 15-ig át kell ültetni a hazai gyakorlatba azokat a jogszabályokat, amelyeknek köszönhetően 2027-re a kollektív szerződéses lefedettség elérheti Magyarországon a 80 százalékot. Azt azonban a munkavállalói oldal is elismeri, jelenleg ennek nincsenek meg a feltételei.