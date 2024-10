„A harmadik negyedéves GDP-adatközlés előtt már egy meglehetősen erős negatív hangulat uralkodott elemzői körökben. Arra ugyanakkor senki sem számított, hogy a magyar gazdaság ennyire rosszul teljesít majd” – így értékelte a harmadik negyedéves GDP-adatokat Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

Elemzők a GDP-ről: óriási meglepetés, újabb ösztönző csomag kell a kormánytól / Fotó: Shutterstock

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a legpesszimistább várakozásokat is alulmúlta a magyar gazdaság június és szeptember között mutatott teljesítménye. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint mind éves, mind negyedéves bázison 0,7 százalékkal csökkent a kibocsátás, ami azt is jelenti, hogy három év alatt másodjára került technikai recesszióba Magyarország.

Ráadásul Virovácz szerint a revízió révén még a második negyedéves visszaesés is valamivel nagyobb lett, így az elmúlt kilenc negyedévből hat negyedévben csökkent a reál GDP hazánkban. A mostani visszaesésben az is közrejátszott, hogy a bázis is magas volt, emiatt az előző év azonos időszakához képesti (nyers) volumenindex 1,5-ről -0,8 százalékra zuhant. Vagyis 2023 második negyedéve után ismét negatív az év per év index is. Virovácz Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a harmadik negyedéves adat drasztikusan átrajzolta a magyar gazdaságról alkotott idei képet.

Pusztán a most beérkezett adatok hatására már nem arról kell beszélnünk, hogy miként érhető el a 1,5 százalékos növekedés, hanem annak kell szurkolni, hogy elérhető legyen a 0,5 százalék.

Egy újabb zsugorodással vagy stagnálással a záró negyedévben ugyanis még ezt sem tudja majd hozni a magyar gazdaság. A kormányzat által frissen bejelentett gazdasági intézkedések pedig az idei év hátralévő részében aligha hoznak bármiféle élénkülést.

A KSH az előzetes adatközlés során a gyorstájékoztatójában általában kevés részletet oszt meg a mögöttes folyamatokról. Amit azonban megtudhattunk a mostani tájékoztatóból, az komoly aggodalomra ad okot

– figyelmeztetett az elemző. Szerinte önmagában az sem nevezhető meglepetésnek, hogy

az agrárium,

az ipar és

az építőipar

drasztikusan visszafogta a gazdaság teljesítményét.