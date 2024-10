A kormány újabb változtatásokra kész az Erasmus program feltámasztása érdekében

Törvényjavaslatot nyújt be a Kulturális és Innovációs Minisztérium az egyetemek kuratóriumainak működéséről szóló szabályozás módosításáért. Hat évben maximálnák a kuratóriumi tagság időtartamát, és azt is korlátoznák, hogy kik tölthetik be a tisztséget.