Erre jobb felkészülni: újabb gyomrost kaphatott a magyar gazdaság

Az idei növekedési álmoknak is annyi?

Virovácz úgy látja, hogy pusztán a gyenge harmadik negyedév lényegében elérhetetlenné, legalábbis nagyon valószínűtlenné teszi, hogy éves átlagban meglegyen az 1,5 százalékos gazdasági növekedés.

Inkább örülhetünk majd, ha sikerül elérni az 1 százalékot.

Ez a gyenge adat pedig nem hagyja változatlanul a jövő évi kilátásokat sem. Bár Nagy Márton úgy véli, a jövő év első negyedévében 3 százalék fölé gyorsulhat a növekedés, az ING Bank elemzője szerint a gyengébb áthúzódó hatás miatt a jövő évi kilátások is lefelé módosulnak, és hacsak nem történik valami komoly belső vagy külső gazdasági fordulat, akkor szerinte 2025-ös átlagos GDP-növekedés 3 százalék körül lehet, szemben a korábban várt 3,6 százalékkal. Ez még nehezebbé teszi majd az idei, de különösen a következő évi költségvetési célok teljesíthetőségét, hiszen a gyengébb növekedés egyben gyengébb adóbevételi bázist is jelent. A kormányzat által bejelentett friss gazdasági intézkedések pedig rövid távon kevésbé éreztetik majd pozitív gazdasági hatásukat, különösen akkor, ha a többletinflációs kockázat az amúgy sem túl erősen horgonyzott inflációs várakozásokat tovább tolja felfelé, rombolva a törékeny fogyasztói bizalmat – vélekedett Virovácz Péter.

A külső környezetben és a költségvetésben bízhatunk még

Becsey azonban azon a véleményen van, hogy az idei év utolsó negyedévében a magasabb fiskális kiadásoknak köszönhetően enyhe növekedési lendületre már számítani lehet, ami áthúzódhat 2025-re is. Emellett a legfrissebb német hangulatindikátorok enyhe javulást mutatnak, ami szintén alátámasztja a 2025-re vonatkozó stabil kilátásaikat, még 2024-es lefelé történő revízió mellett is. Molnár Dániel is arra számít, hogy a külső kereslet legalább részben rendeződik, amely az export mellett a beruházási hajlandóságra is kedvezően hathat, ez pedig, kiegészülve a bérek továbbra is dinamikus, két számjegyű emelkedésével, jóval gyorsabb, akár 3,6 százalékos bővülést is eredményezhet 2025-ben.