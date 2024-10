Erre senki nem számított: alulmúlta a várakozásokat a harmadik negyedéves GDP

Egyedül a belső fogyasztás és a szolgáltatások mutatnak némi erőt, legalábbis a kiskereskedelmi adatok alapján, a mai adat után az is kérdéses, hogy ez mennyire van így. A KSH szűkszavú közleményében annyit jegyez meg, visszaesést mind a piaci és mind a nem piaci szolgáltatások fékezték.

Jövőre jöhet a nagyobb növekedés

A jövő azonban már változhat, a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők szerint 2025-ben már egy kiegyensúlyozottabb szerkezetű növekedés várható, ehhez azonban az iparnak és az építőiparnak is mielőbb magára kellene találnia. A mostani várakozások szerint mindkét ágazatnál eljöhet a fordulat, miközben a bérdinamika továbbra is robusztus marad, tehát a belső fogyasztás is megtartja lendületét. Mindezen tényező hatására egyáltalán nem tűnik elérhetetlennek a 3 százalékos gazdasági növekedés, ráadásul a kormányzat október közepén bejelentett gazdaságösztönző csomagjának pontos hatásait egyelőre nem ismerjük. Ezért is mondhatta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy eseményen, ha tippelhetne, akkor 2025-ben 3,4 százalékkal nőhet a GDP.