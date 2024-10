Ezzel a lépéssel betehetnek az online vásárlásnak

Hét vége előtti pánikrendelés, majd hétfői ilyen-olyan okok miatti csomagvisszaküldés – sokan megszokták az online vásárlás nyújtotta ingyenes visszaküldési kényelmet – kezdte cikkét a BBC annak kapcsán, hogy az online vásárlás negatív környezeti hatásai egyre több embert foglalkoztatnak. Pedig jellemzően abban a tudatban élt mindenki, hogy az online vásárlás fenntarthatóbb, mint a hagyományos bolti eladás.

Az online vásárlás diszkrét bája / Fotó: Shutterstock

Van ebben némi túlzás, bizonyos árufajtáknál nem is kicsi. Emlékezetes, hogy az online vásárlás hajnalán könyveket, CD-ket, DVD-ket értékesítettek a webáruházak, majd megjelentek a műszaki cikkek, a szórakoztatóelektronika, és aztán jött a gátszakadás, megjelentek az online eladott élelmiszerek, a lédig paradicsom és minden, ami eladható. A kiskereskedelem a hagyományos boltok mellé (szó szerint) elképesztő összegeket fordított az online áruházak logisztikai hátterének kialakítására, ami mára gyakorlatilag csak pénznyelő balansz, bár a járvány alatt jó szolgálatot tett. Az áruházak saját logisztikai hátterének fenntartása (autók karbantartása, fenntartása, cseréje, futárok fizetése, a webáruház informatikai háttere és fejlesztése, plusz járulékok és adó) sokkal nagyobb összeg, mint egy-egy bolt arányos fenntartási költsége. Ha ezt lebontja a cég, és kiszervezi, akkor az eladott termékeken levő profitja csökken (odaadja a futárszolgáltatónak), vagyis pont ugyanott tart, mintha önállóan végezné a logisztikát.

Fogyasztói magatartás

Ettől persze van relevanciája a webáruháznak, de egyre nagyobb kérdés, megfelelő kohézió-e a „fenntarthatóság, online vásárlás” fogalomköre – már ahogy sokan rákeresnek erre az interneten. Egy tanulmány szerint az online vásárlás 4,8-szer több csomagolási hulladékot termel, mint az offline vásárlás az áruk kiszállításából adódó kibocsátás mellett. Annak idején az online vásárlást nemcsak kényelmi, hanem fenntartható üzleti modellnek tekintették, a szolgáltatás hajnalán a fő üzleti szempont az volt, hogy a hagyományos bolt raktározási költségét vagy a kereskedelmi lánc nagykereskedelmi részét kihagyva a gyártótól a vásárló otthonába kerüljön a termék. Ma ez nem létezik, az iparág ugyanolyan láncolatot hozott létre, mint a hagyományos fizikai kiskereskedelem, B2C-t nyomokban tartalmaz. Ráadásul a fogyasztó is úgy tekint a webáruházra, mint fizikai boltra, és úgy is vásárol. Ha valami nem tetszik neki, vagy kicsi, vagy rosszul adta meg a paramétereket, akkor a terméket visszaküldi, élve a szabályok adta lehetőséggel. A probléma az, hogy a nagyon kis értékű termékeket is visszaküldik, nagy költséget generálva az eladónak. Az évekkel ezelőtti tudatosság elillant, a neten is az impulzusvásárlás lett a fő irányvonal.