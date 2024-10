Gulyás Gergely fontos bejelentéseket tesz a magyar költségvetésről: régóta várt részletek derülnek ki

Az egyik baj, hogy a német ipar rossz állapotban van, ennek a következményei pedig kihatnak Magyarországra. Németországban az idén is recesszió lehet, jövőre az a kérdés, ezt sikerül-e elkerülni. A magyar gazdasági semlegesség programja azért is fontos, hogy ne legyünk kitettek ilyen szorosan. Ezért törekszünk jó gazdasági kapcsolatra az USA-val és Kínával is.