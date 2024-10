Győrfi Pál elmondta, hogy muzsikál a SzívCity és az ÉletMentő

Ilyen lehet például

törött láb,

szívroham,

autóbaleset

vagy bármi más egyéb. Ezt a funkció egyébként akkor is rendkívül hasznos, ha mondjuk külföldön történik vele valami és nem beszéli a helyi nyelvet.

Külföldön is tudjuk használni az alkalmazást?

Ugyanez az applikáció működik most már Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban is. Így ha valaki mondjuk Csehországban kirándul és ott kerül vészhelyzetbe, akkor hasznos dolog tud lenni, hogy három gombnyomással a helyi mentős mindent tud róla: hol van, ki az illető, mi történt és már megy is a segítség. Ez egy nagyon komoly fejlesztés.

Hány felhasználójuk van már?

Az appot most már 740 ezren használják Magyarországon, pozitívak a visszajelzések, nagyon hasznosnak tartja mindenki, úgyhogy ezt javaslom, hogy töltsék le a mobiljukra. Annyi butaság működik az ember mobiltelefonján, ez legalább egy hasznos dolog, remélem, hogy sosem kell a használnia annak, aki letölti, viszont ha egyszer ne adj’ isten bajba kerül, akkor ott van kéznél, és életet menthet.