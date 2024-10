Nagy hűtőszekrényteszt: vásárláskor ne keressük a tökéleteset

Egyik márka sem feltétlenül garancia a jó teljesítményre

A tesztelők szerint

egy bizonyos márkán belül sincsen garancia a jó teljesítményre: találhatunk az üzletekben jól és kevésbé jól teljesítő termékeket is. A Whirlpool WB70I952X szabadonálló kombinált hűtő például összesítésben az utolsó helyen végzett a tesztelt termékek rangsorában.

Ez esetben sem a hűtő, sem a fagyasztó teljesítményével nem voltak elégedettek a tesztelők, mindemellett magasnak találták az áramfogyasztását, illetve a beállításai sem bizonyultak megbízhatónak.

Ezzel szemben egy másik Whirlpool szabadonálló hűtő holtversenyben az első helyen végzett, kiváló teljesítménnyel, gazdaságos fogyasztással és pontos beállításokkal. Ráadásul árban a két említett Whirlpool termék nagyságrendileg ugyanakkora, 290 000 forintos átlagáron érhető el.

Mennyire gyorsan indul be a fagyasztás?

Igen kellemetlen, amikor áramkimaradás, áramszünet esetén kikapcsol a fagyasztó és minden kiolvad. Ezért a teszt során mérték, hogy a hűtők fagyasztórésze mennyi idő alatt melegszik –17 fokról –9-re. Az eredmények 8 és 28 óra között mozogtak. A legalacsonyabb és a legmagasabb óraszámot is ugyanazon márka, a Beko két modelljénél mérték.

Az optimális és a gyártók által ajánlott hőfok beállítása nem is olyan egyszerű, a termosztátok sokszor pontatlanok. A teszt folyamán annak is utánajártak, hogy a készülékek saját termosztátja mennyire megbízható. Ezt mérték a gyártó által ajánlott beállításokkal és az optimálisnak tekintett – hűtőben 4 fok, illetve fagyasztóban –18 fokos beállításokkal is.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete szerint a hűtő megfelelő tisztítása még mindig nagy kihívás sok esetben. A fagyasztórészek tisztítása könnyebb feladatnak bizonyult: 94 termék kapott 4-es vagy 5-ös értékelést. Ugyanez nem mondható el a hűtőkről. Esetükben csupán 24 termék büszkélkedhet hasonló pontszámokkal.