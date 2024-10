Heteken belül minden Volán-járaton elérhető lesz a készpénzmentes fizetés

Várhatóan az ősz végéig lezárul a POS-terminálok telepítése a Volánbusz járművein, így hamarosan már a társaság valamennyi helyközi járatán bevezetik a készpénzmentes fizetést: az eddigi lehetőségek mellett bankkártyával vagy okoseszközökkel is megvásárolhatjuk menetjegyünket, bérletünket – tájékoztatta lapunkat a társaság.

Hamarosan minden Volán járaton elérhető lesz a készpénzmentes fizetés / Fotó: Volánbusz

Folyik a készpénzmentes fizetést biztosító berendezések telepítése

A készülékek telepítése az előzetes terveknek megfelelően halad, így az autóbuszok háromnegyedén már most elérhető a lehetőség, azaz nemcsak a gyors és kényelmes online csatornákon, de a fedélzeten sincs feltétlenül szükség készpénzre, hiszen egyetlen érintéssel vásárolhatunk menetjegyet vagy bérletet.

A fejlesztés része a tarifareformnak, amely elsősorban az új vármegye- és országbérletek bevezetése révén tette olcsóbbá és jóval könnyebbé, egyszerűbbé is az utazást országszerte.

Ütemesen halad a készpénzmentes fizetést biztosító berendezések telepítése a Volánbusznál: négyből három autóbuszon már elérhető az elektronikus fizetési lehetőség, ősz végéig pedig a tervek szerint a társaság valamennyi helyközi járatának fedélzetére felkerül a POS-terminál.

Nyár elején indult a telepítés

A Volánbusz idén nyár elején kezdte meg a készpénzmentes fizetés kiterjesztését valamennyi helyközi járatára.

Június vége óta már több mint 4000 autóbuszt szerelt fel terminállal a vállalat, és országszerte 15 szerelőcsapat dolgozik folyamatosan azon, hogy ősz végéig mind az 5330, helyközi közszolgáltatást ellátó buszon elérhetővé váljon az elektronikus jegy- és bérletváltás.

– számolt be a Volánbusz.

A terminálok természetesen nemcsak bankkártya, hanem a fizetésre alkalmas applikációval rendelkező okoseszközök – telefon, okosóra – használatát is lehetővé teszik. A készpénzmentes fizetési lehetőségről az autóbuszokon elhelyezett matricákról és az autóbusz-vezetőktől is tájékozódhatunk. Bár a jegy- és bérletváltás elővételben, az online csatornákon a leggyorsabb és legkényelmesebb, ha mégis a fedélzeti vásárlás mellett döntünk, hamarosan nem lesz szükségünk készpénzre, hiszen fizethetünk akár egyetlen érintéssel. A MÁV-VOLÁN-csoport jelezte: bíznak abban, hogy a fedélzeti elektronikus fizetés bevezetése is hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket.