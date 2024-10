Kiment Pekingbe a magyar újságíró és olyan kínai autókat látott, hogy leesett az álla – videó

Aztán rögtön továbblépett a Yangwang U7-es típusához, ami 1300 lőerős, 2,9 másodperc alatt éri el a 100 kilométer per órás sebességet. De a legérdekesebb, hogy aktív rugózási rendszerrel bír, hogy a futómű tíz milliszekundumos spéttel leköveti az út elmozdulásait, miközben áramot termel magának. És akkor az U9-ről, a Ferrari-evő, 238 ezer dolláros, 1000 lóerős versenyautóról nem is beszéltünk hosszan, ami már meg is rendelhető.

Figyelj. Most érjük tetten a pillanatot, hogy kezdünk túllendülni azon, hogy a kínai silány. Az ember agya késéssel követi a változásokat, már elhisszük, hogy nem silány a kínai. De eddig koppintottak. Csakhogy mostantól ők diktálnak. Most van az a pillanat, hogy ők találják ki a dolgokat. A japánok is voltak ebben a helyzetben 25-30 éve, amikor már nem koppintottak. Amit most a kínai márkák tudnak, ezek a dolgok nincsenek meg máshol. És nm úgy mutatják be, hogy ezek egyszer majd lesznek, hanem itt vannak készen, árulni fogják a piacon. Nem tudom, mi fogja ezt megállítani. Semmi. Mit fog az EU tíz éven belül az autóiparában gyártani? Ezek a kínai autók messze előbb járnak a többinél – fejtette ki Csikós Zsolt.

Kiemelte, hogy nem riogatni akar, de az a gondolat született meg benne Pekingben, hogy

idejöttünk a saját temetésünket megnézni.

Nem tudom megmondani, hol a remény. Mit fog csinálni a Mercedes? – tette föl a kérdést a Xiaomi Su7-es modellje előtt. Szerinte a kínaiak kitalálták, mi tetszik az embereknek az autókban. Ezt az egyenformát kezdi átvenni egy csomó más márka. Olyan ez, mint a kóla, mindenki az ő ízét akarta és nem lehetett továbblépni.