Lehullt a lepel: újabb kínai, de nem elektromos autó kapható Magyarországon – fotók

Hivatalosan is bemutatták a saját fejlesztésű, 1,6 literes, négyhengeres turbós benzinmotorral rendelkező Omoda 5-öt, amely mostantól Magyarországon is megvásárolható. A kínai autó ünnepélyes keretek között debütált a hazai közönség előtt, és elsősorban tízmillió forint alatti árával lophatja be magát a magyarok szívébe.