Jöhet a költekezés? Lehet, sokkal jobb állapotban van a költségvetés, mint azt eddig gondoltuk

Ezermilliárddal javította a költségvetés egyensúlyát a kormány

Mint korábban megírtuk, eredetileg a GDP-arányában 2,9 százalékos, összegszerűen 2500 milliárd forinttal tervezte meg az idei büdzsét a pénzügyminisztérium a jelenleginél egy jóval kedvezőbb makrópálya mellett 2023 tavaszán. Az ugyan már márciusban nyilvánvalóvá vált, hogy nem tartható 2024-re kitűzött 4 százalékos gazdasági növekedés, ez pedig a büdzsé teljesítését is alaposan megnehezíti. Hiába döntött aztán áprilisban 675 milliárd forint értékű beruházás elhalasztásáról a kabinet, a tavalyi 1000 milliárdos áfabevétel-kiesés miatt az elemzők és a hitelminősítő intézetek már a tavasz folyamán figyelmeztettek, hogy továbbra is több száz milliárdos elcsúszás van a költségvetésben, így nyár folyamán valamilyen egyensúlyjavító intézkedésekre biztosan szükség lesz a kabinettől, ha komolyan gondolja a hiánycél teljesítését. Végül ez be is következett, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter végül július elején jelentette be, hogy a védelmi hozzájárulást vet ki a bankokra, multikra és energetikai cégekre, amelyektől összegszerűen augusztustól 400 milliárd forint pluszbefizetést vár a kabinet.

Konszolidált államháztartást hagyhat utódjára Varga Mihály

Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy hátradőlhetne Varga Mihály, aki számára hitelességi kérdés is, hogy a költségvetés képes legyen teljesíteni a módosított hiánycélt, ami az elmúlt években nem nagyon jött össze. Ez persze érthető, hiszen a büdzsé rendre a hiánycsökkentés és növekedés támogatása között próbált egyensúlyozni, ám a hitelminősítők, valamint a piac türelme is véges, ráadásul az unió is visszatért idén a korábbi szigorú fiskális szabályokhoz. Varga Mihályt pedig jövőre jó eséllyel jövőre Orbán Viktor felkéri, hogy vezesse a Magyar Nemzeti Bankot, tehát a pénzügyminiszter számára is kulcskérdés, hogy egy konszolidált államháztartást hagyjon az utódjára.