Közölték a második negyedéves adatokat, ekkora a magyar költségvetés hiánya

Mi történt az első negyedévben?

2024 első negyedévében a kormányzati szektor bevétele 7952 milliárd, kiadása 9020 milliárd forint volt.

Mekkora volt a kormányzati szektor hiánya 2023-ban?

A kormányzati szektor hiánya 2023-ban – a nemzeti számlák 2. előzetes adatai alapján – 5035 milliárd forint, a GDP 6,7 százaléka volt. Az eredményeket a KSH a túlzotthiány-eljárásról (Excessive Deficit Procedure – EDP) szóló jogszabály alapján, a nemzeti számlák európai rendszerében (ESA 2010) foglalt módszertani előírásoknak megfelelően jelentette az EU statisztikai hivatalának, az Eurostatnak. A kormányzati szektor adóssága – a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján – 2023 végén 55 142 milliárd forint volt, a GDP 73,4 százaléka.

Kilyukadt a büdzsé augusztusban

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az alacsony fogyasztás és a szezonális okok miatt lyukadhatott ki augusztusban a költségvetés, legalább is ez derült ki az államháztartás részletes jelentéséből. Mint ismert, a nyár utolsó hónapjában minden idők egyik legnagyobb hiányáról közölt adatokat a Pénzügyminisztérium, miután egyetlen hónap leforgása alatt 414,3 milliárd forinttal nőtt a deficit. Ezzel az első nyolc hónap végére az államháztartás már 2857,7 milliárd forintos halmozott hiánynál és 71 százalékos teljesítésnél jár.

Az augusztusi óriási deficit azért is volt meglepő, mert előzetesen semmi jele nem volt annak, hogy gondban lenne a költségvetés. Júliusban óriási, 213 milliárd forintos többlettel zárt a büdzsé, sőt május óta kifejezetten kedvező adatok láttak napvilágot. Azért is lehetett bízni a kedvező folytatásban, mert ugyan az áfabevételeknél az eredeti előirányzathoz képest jókora az elmaradás, de tavalyhoz viszonyítva így is 7 százalékkal nőttek az áfabefizetések.