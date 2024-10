Kutatók Éjszakája: flashmob és interaktív kerekasztal-beszélgetés

Az Ivan & The Parazol zárt

Az esemény zárásaként a Ivan & The Parazol Pop Duo Akusztik koncertje pezsdítette fel a hangulatot. Az exkluzív akusztikus fellépés során a zenekar nemcsak zenei tehetségét mutatta meg, de arra is felhívta a figyelmet, hogy a fenntarthatóság és a környezettudatosság nem pusztán divatos hívószavak, de a felelősségteljes viselkedés egyben a jövő záloga is.

Az új formátumú rendezvényen a Bay Zoltán Kutatóközpontban és a kutatók villamosán tartott

programokon mintegy háromezren vettek részt, a siker egyértelműen visszaigazolta a szervezők törekvéseit: a közterületi eseményekkel és interaktív elemekkel még közelebb hozták a tudományt az emberekhez,

megmutatva, hogy a kutatói életpálya nemcsak izgalmas, de rendkívül fontos szerepet is játszik a fenntartható jövő megteremtésében.