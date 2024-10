Lakástakarék-választás: rugalmasság vagy nagyobb hozam, esetleg mindkettő?

Nem ülnek a babérokon a lakástakarékok

Bár mindhárom, most aktív lakástakaréknál az akár 30 százalékos kamatbónusz a legfőbb fegyver az ügyfelek meggyőzése érdekében, az elmúlt időszakban történtek újítások a konstrukcióknál, és persze vannak akciós ajánlatok is. Ráadásul egy most megjelent jogszabálytervezet nyomán tovább bővülhet a potenciális igénylők köre, illetve az ügyfelek mozgástere is.