Lázár János elment Békéscsabára és amit ott bejelentett, azt alig lehet felfogni: rákötik a magyar autópályát a románra, de ez csak a kezdet

Az utóbbival összefüggésben jelezte, hogy az M44-est elviszik Újszalontáig, és rákötik a román közlekedési hálózatra. Ez egy 43 kilométeres új autópályát jelentene Békéscsabától északkeleti irányban, amelynek

bekerülése 300 milliárd forint lenne.

Ennek a tervezői szerződését Lázár János már aláírta, ez 6,5 milliárd forintról szól. Az új szakasz megépítését történelmi jelentőségűnek nevezte, mert ezzel Békéscsaba logisztikai csomóponttá is fejlődik, hiszen a keleti teherforgalom itt halad át. Itt tett említést a Lőkösháza–Békéscsaba vasútvonal teljes korszerűsítéséről is, amely 2025-ben készülhet el.

Azt is elmondta, hogy kijelölték az M44-es Békéscsabát hat kilométerrel északra elkerülő, Újszalontáig tartó szakaszának nyomvonalát. Ez azért is fontos, mert Békéscsaba mellett itt egy 300 hektáros ipari park megépítéséről is megállapodtak.

A fejlesztési dömping kvázi magyarázataként a beruházási miniszter felhívta rá a figyelmet, hogy Békéscsaba nem lehet B kategóriás város, és nem szorulhat be Debrecen és Szeged közé. Majd újabb útépítést jelentett be: az M47-es négysávosítását. Arról is egyezség született, hogy amikor ezt megkezdik, valamikor 2026–2027-ben, akkor először Békéscsaba–Szeghalom között indul a bővítés, majd a második etapban Szeghalom és Berettyóújfalu között.

Mindezeken felül pedig egy déli elkerülő kivitelezését is tervezik, erre Lázár János megkapta a forrást a kormánytól. De a belterületi utak rendbetétele sem maradt ki, ehhez összesen 25 milliárd forintra lenne szükség, ami egy összegben most nem áll rendelkezésre. A következő két évben kétmilliárd forintból a két kilométer hosszú Berényi utat újítják fel, majd minden évben megcsinálnak egy újabb állami fenntartású utat egy előzetesen összeállított rangsor alapján.

Ennyit az utakról, de Lázár János vasúti fejlesztéseket is sorolt. A már ismertetett Lőkösháza–Békéscsaba vonali rekonstrukción túl egy vasúti konténerterminál létrehozása is tervben van, ahogy a békéscsabai nagy pályaudvar felújítása is. A MÁV-Start jelezte, hogy modernebb kocsikat állítanak forgalomba a térségben 2025-től, ahogy az átlagosan 15 éves Volán-buszokat is fiatalabbakra cserélik. Nem kizárt, hogy a buszpályaudvart egybevonják a vasútival, és Lázár János utalt a korábban meghirdetett pályaudvari felújítási programba való bekapcsolódás lehetőségére.