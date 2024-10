Magánoktatás: folyamatos és erős igénynövekedés várható

Jelentős bevételt hoznak a magániskolák

A felmérés kimutatta, hogy tandíj tekintetében jelentős mértékű eltérés látható a vizsgált oktatási intézmények között.

A nemzetközi iskolák éves tandíja átlagban 4,3 millió forint, a magyar intézményeknél ennél jóval alacsonyabb, átlagosan 1,5 millió forint.

A nemzetközi iskolák esetében is jelentős az eltérés: a két legnagyobb nemzetközi magániskolában – AISB – American International School of Budapest és BISB – The British International School Budapest – a legfelső év díja a 9 millió forintot is eléri.

A felmérés szerint a legnagyobb nemzetközi iskolák diákszám és árbevétel tekintetében is kiemelkednek a mezőnyből. A vizsgált iskolák tekintetében elmondható, hogy a nemzetközi magánintézmények átlagosan magasabb bevételt realizálnak alacsonyabb diákszám mellett.

Merre tovább magánoktatás?

A magánintézményekről – a felmérés alapján – összességében azt lehet mondani, hogy a piac szereplői folyamatos és igen erős igénynövekedéssel számolhatnak. A piaci szereplőknek reagálniuk kell a stabilan növekvő keresletre, amely befektetési lehetőségeket kínál mind a piac már aktív szereplőinek, mind pedig az új szereplőknek.